В Крыму разыскивают водителя мопеда, который сбил ребенка

Полицейские разыскивают водителя мопеда, который вечером 17 октября сбил ребенка в Ялте и скрылся с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, 17 октября примерно в 16 часов 30 минут в Ялте по ул. Винодела Егорова около дома №3 неустановленный водитель, управляя мопедом, предположительно Honda Dio черного цвета, допустил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть без сопровождения взрослых слева направо по ходу движения мопеда», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что водитель транспортного средства, нарушив правила дорожного движения, скрылся с места ДТП. А девочка с полученными телесными повреждениями доставлена в ялтинскую городскую больницу.







Пятница, 18 октября 2019 г. 108

Источник: Портал Информер