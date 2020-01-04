В Крыму разыскивают 78-летнего мужчину

4 января 2020     19
В Крыму разыскивают 78-летнего мужчину

Сотрудники правоохранительных органов Керчи вместе с представителями волонтерской организации «Лиза Алерт» разыскивают 78-летнего пенсионера Василия Кибаленко, о месте нахождении которого родственникам ничего не известно с 30 декабря.

Известно, что он вышел из дома и не вернулся.

Согласно данным ориентировки, рост пенсионера составляет 170 сантиметров. У него короткие седые волосы и карие глаза.

Примечательно, что мужчина передвигается, опираясь на трость, и не ориентируется в пространстве. В день исчезновения был одет в черную куртку и кепку такого же цвета.
 
В случае наличия информации о месте пребывания Василия, ее просят передать, позвонив по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52, 8(978) 864-93-31 или 112.



Суббота, 4 января 2020 г. 115

Источник: Портал Информер

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