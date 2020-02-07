В Крыму рассказали о новом порядке надзора за строительством объектов

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов разъяснил порядок работы надзора за строительством объектов в республике. 7 февраля представители профильных органов власти провели круглый стол с застройщиками, на котором обсудили нововведения в регулировании строительной отрасли Крыма.

«Государственный строительный надзор в Республике Крым до 2020 года не осуществлялся. В конце 2019 года мы приняли поправки в наше республиканское законодательство по требованию федерального минстроя, и с 2020 года на всех объектах, расположенных на территории Республики Крым, на которых ведется то или иное строительство, за исключением объектов (индивидуального жилищного строительства), будет вестись региональный строительный надзор.

Что это дает республике: в первую очередь мы упорядочиваем ту так называемую хаотичную застройку по украинским непонятным выданным документам – мы знаем, что есть прецеденты, когда в Херсоне продавались разрешения на строительство на территории уже российского Крыма», – рассказал Кабанов журналистам.

В ноябре 2019 года Госсовет Крыма принял поправки к закону «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым». В частности, поправки предполагают, что в течение первых трех месяцев этого года будет создан реестр объектов строительства, в который должны быть занесены документы о выполнении застройщиком работ. В этот реестр попадут документы, выданные как до, так и после возвращения Крыма в Россию.

«До конца апреля будет сформирован единый реестр объектов, по которым заказчики, застройщики обязаны будут предоставить в Службу государственного строительного надзора исчерпывающий перечень документов.

Этот перечень документов у порядочного застройщика должен быть, если даже он строил при Украине: все полученные разрешительные документы, экспертиза проекта, сама рабочая документация, чтобы наш госстройнадзор четко знал, что в этом месте строятся объект два-три этажа, а не девять, как это у нас бывает», – пояснил вице-премьер.

Как уточнил Евгений Кабанов, создание реестра позволит органам власти организовать системный контроль за ходом строительства на объектах, а также выявлять незаконные стройки

Во время контрольных мероприятий, госстройнадзор будет проверять соответствие применяемых стройматериалов заявленным, выполняемых работ проекту и техническим регламентам, а также ряду других параметров, прописанных в поправках к закону.

«Каждому заказчику, застройщику будет выдаваться ежегодный план проверок. Теперь каждый заказчик точно заранее, подчеркиваю, знает, что к нему в такой-то день приходит Служба государственного строительного надзора, открывает план работ, журнал выполненных работ и сверяет проект с фактически выполненными работами.

Все эти мероприятия ни в коей мере не усложняют стройку, они просто говорят о том, что если ты взял на себя эту важную функцию – строить, – то, пожалуйста, строй по проекту, который прошел экспертизу. Раньше этого не осуществлялось», — сказал Евгений Кабанов.

Накануне стало известно, что правительство России совместно с властями Крыма и Севастополя по поручению президента России разработают поправки в законодательство, касающиеся сноса на полуострове незаконных капитальных строений. Как пояснил Евгений Кабанов, это позволит сократить срок сноса самостроев в Крыму в 10 раз.







Пятница, 7 февраля 2020 г. 1369

Источник: Портал Информер