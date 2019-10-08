В Крыму растет заболеваемость ОРВИ

Более 6,7 тыс человек в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями в течение минувшей недели, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

«На последней отчетной неделе с 30 сентября по 6 октября 2019 года в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 6747 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость незначительно снизилась на 4,1%, однако она выше, чем в прошлом году на 6%», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Севастополе также заболеваемость выше на 6%, чем в аналогичный прошлогодний период. Кроме этого, в Севастополе наблюдается рост уровня заболеваемости респираторной патологией на 20,8%. За прошлую неделю заболели 1357 человек.

В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее эффективной мерой борьбы с заболеваемостью гриппом и ОРВИ является иммунизация населения. По состоянию на 7 октября привито против данной нозологии 390,5 тыс человек, в том числе 94,1 тыс детей.





Вторник, 8 октября 2019 г. 29

Источник: Портал Информер