В Крыму расширят список льготников по оплате капремонта

12 октября 2019     24
В Крыму расширят список льготников по оплате капремонта

Список льготников на получение компенсации за оплату взноса на капремонт в Крыму будет расширен. Соответствующие поправки одобрены на заседании комитета парламента полуострова по жилищной политике и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.По словам главы комитета Алексея Гусева, предлагается возмещать расходы на капремонт собственникам жилья, достигшим возраста 70 и 80 лет, проживающим в семье с инвалидами I и II групп. Компенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет может составить 50%, а старше 80 лет – 100% от уплаченных взносов.“Республиканский закон приводится в соответствие с федеральным законодательством: 29 июля 2018 года такие нормы были введены в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации. Принятие проекта данного закона позволит улучшить материальное положение граждан из числа указанных льготных категорий”, — сказал Гусев.



Суббота, 12 октября 2019 г. 504

Источник: Портал Информер

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