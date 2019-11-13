В Крыму решили встретить первые поезда гимном Ковитиди

Представители крымской общественности выразили желание встретить первые поезда, которые в декабре прибудут на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, под гимн Крымской весны, автор слов и музыки которого – сенатор Ольга Ковитиди.

Эту идею доктор философских наук, декан философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Олег Габриелян озвучил на личном приеме сенатора в администрации Симферопольского района.

Гимн Крымской весны «Крым вернулся домой» Ольга Ковитиди написала в 2015 году. Впервые он был исполнен на торжественном собрании в честь второй годовщины общекрымского референдума.

В комментарии «Крыминформу» Ольга Ковитиди сказала, что положительно отнеслась к предложению общественности.

«Меня это предложение удивило, если честно. Но было, конечно, приятно, потому что Крым вернулся домой – в Россию и, наверное, это символично. По крайней мере, инициатива исходила от общественности.

Озвучил её Олег Габриелян, он сказал, что это продумано и к нему присоединяется научное сообщество и национальные общины. Конечно, для меня это большая честь, и если такое решение будет принято, я не буду возражать», – сказала сенатор.

Она добавила, что обратившийся не просил содействия, а лишь спросил разрешения на использование композиции.







Среда, 13 ноября 2019 г. 233

Источник: Портал Информер