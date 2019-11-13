В Крыму решили встретить первые поезда гимном Ковитиди

13 ноября 2019     16
В Крыму решили встретить первые поезда гимном Ковитиди

Представители крымской общественности выразили желание встретить первые поезда, которые в декабре прибудут на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, под гимн Крымской весны, автор слов и музыки которого – сенатор Ольга Ковитиди.

Эту идею доктор философских наук, декан философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Олег Габриелян озвучил на личном приеме сенатора в администрации Симферопольского района.

Гимн Крымской весны «Крым вернулся домой» Ольга Ковитиди написала в 2015 году. Впервые он был исполнен на торжественном собрании в честь второй годовщины общекрымского референдума.

В комментарии «Крыминформу» Ольга Ковитиди сказала, что положительно отнеслась к предложению общественности.

«Меня это предложение удивило, если честно. Но было, конечно, приятно, потому что Крым вернулся домой – в Россию и, наверное, это символично. По крайней мере, инициатива исходила от общественности.

Озвучил её Олег Габриелян, он сказал, что это продумано и к нему присоединяется научное сообщество и национальные общины. Конечно, для меня это большая честь, и если такое решение будет принято, я не буду возражать», – сказала сенатор.

Она добавила, что обратившийся не просил содействия, а лишь спросил разрешения на использование композиции.



Среда, 13 ноября 2019 г. 233

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

У девочки, умершей в «Артеке», не было хронических заболеваний
У девочки, умершей в «Артеке», не было хронических заболеваний

15-летняя школьница из Махачкалы, которую сегодня утром обнаружили мертвой в своей кровати в детском центре “Артек”, не страдала какими-либо хроническими …


Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девочки в Раздольненском районе
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девочки в Раздольненском районе

На место выехало руководство и сотрудники управления криминалистики Главного следственного управления. По факту исчезновения в селе Кропоткино Раздольненского района 5-летней …


Назван средний размер пенсии в России
Назван средний размер пенсии в России

По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Такие данные привел глава …


В Египте начались продажи новой Lada Granta
В Египте начались продажи новой Lada Granta

На рынке Египта официально начались продажи автомобилей нового семейства Lada Granta. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба компании «АвтоВАЗ». Модель …


Что стоит за массовым загоном губернаторов в «Единую Россию»
Что стоит за массовым загоном губернаторов в «Единую Россию»

В случае, если первые губернаторы, возглавившие региональные отделения «Единой России», улучшат рейтинги партии в своих регионах, партячейки получат и другие …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты