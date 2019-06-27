В Крыму сбили инспектора ДПС

27 июня 2019     3
В Крыму сбили инспектора ДПС

Водитель грузового автомобиля проигнорировал требование остановиться и сбил инспектора дорожно-постовой службы (ДПС) в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

“26 июня в 12:30 на трассе в Белогорском районе республики Крым водитель грузового автомобиля с прицепом, двигаясь по автодороге со стороны Феодосии в направлении Симферополя, совершил наезд на сотрудника ДПС. В результате ДТП сотрудник полиции получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин спины, правого коленного сустава и был доставлен в больницу”, – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что сотрудник находился на службе в форменной одежде и при исполнении обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения.

“По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выполнил требование инспектора ДПС и не остановился”, – подчеркнули в пресс-службе.

По факту наезда на сотрудника полиции следственными органами проводится проверка.

Источник: Портал Информер

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