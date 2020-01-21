В Крыму снижаются цены на топливо

21 января 2020     13
В Крыму снижаются цены на топливо

Крупнейшая в Крыму сеть автомобильных заправочных станций «Атан» снизит цены на дизельное топливо и сжиженный газ на один рубль. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С завтрашнего дня компания «Атан», которая является участником соглашения с Советом министров Республики Крым в части стабилизации цен, снижает стоимость дизельного топлива на 1 рубль. Таким образом, цена дизельного топлива составит с завтрашнего дня 48,25 рублей за литр», – написал Аксенов.

Он отметил, что в целом с октября прошлого года цена на дизельное топливо снижена на 1,7 рубля.

«Также с завтрашнего дня на АЗС «Атан» будут снижены цены на сжиженный газ на 1 рубль – до 23,25 руб. Это практические результаты совместной работы власти и бизнеса в интересах всего общества. Надеюсь, что и другие участники топливного рынка поддержат и присоединятся к инициативам Совета министров Республики Крым по стабилизации цен», – добавил Аксенов.



Вторник, 21 января 2020 г. 22

Источник: Портал Информер

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