В Крыму снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность за последние пять лет снизилась в Крыму на 40%, а общая смертность – на 7,5%. Об этом 13 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«За прошедшие пять лет сделано очень много. По статистическим показателям в Республике Крым, на 7,5% уменьшилась общая смертность и на 40% – младенческая смертность. Все это стало возможным благодаря работе крымских врачей. Эта профессия требует неравнодушного подхода и особой внимательности», – написал Аксёнов.

По его словам, крымское правительство оказывает помощь сфере здравоохранения, чтобы медицинская помощь крымчанам и гостям полуострова была предоставлена качественно и в полном объеме.

«До 1 июля будут рассмотрены дополнительные меры поддержки различных категорий медицинских работников. Помимо этого, у нас есть четкое понимание того, в каких учреждениях необходимо сделать капитальный ремонт. Взятый курс на модернизацию материально-технической базы будет продолжен, равно как и поддержка сотрудников сферы здравоохранения», – подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что 13 июня, накануне Дня медицинского работника, состоялось награждения сотрудников сферы здравоохранения. Крымские медики получили медали, почетные грамоты и благодарности.