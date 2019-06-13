В Крыму снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность за последние пять лет снизилась в Крыму на 40%, а общая смертность – на 7,5%. Об этом 13 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
«За прошедшие пять лет сделано очень много. По статистическим показателям в Республике Крым, на 7,5% уменьшилась общая смертность и на 40% – младенческая смертность. Все это стало возможным благодаря работе крымских врачей. Эта профессия требует неравнодушного подхода и особой внимательности», – написал Аксёнов.
По его словам, крымское правительство оказывает помощь сфере здравоохранения, чтобы медицинская помощь крымчанам и гостям полуострова была предоставлена качественно и в полном объеме.
«До 1 июля будут рассмотрены дополнительные меры поддержки различных категорий медицинских работников. Помимо этого, у нас есть четкое понимание того, в каких учреждениях необходимо сделать капитальный ремонт. Взятый курс на модернизацию материально-технической базы будет продолжен, равно как и поддержка сотрудников сферы здравоохранения», – подчеркнул Аксёнов.
Он добавил, что 13 июня, накануне Дня медицинского работника, состоялось награждения сотрудников сферы здравоохранения. Крымские медики получили медали, почетные грамоты и благодарности.
Источник: Портал Информер
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