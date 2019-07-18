В Крыму собираются наказать обманщика дольщиков

Прокуратура Крыма поддержала ходатайство об аресте соучредителя строительного холдинга, который незаконным путем присваивал средства дольщиков. По данным пресс-службы прокуратуры РК, 5 уголовных дел в отношении обманутых дольщиков уже направлены в суд.

«Прокуратура Республики Крым поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении соучредителя строительного холдинга меры пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Застройщику инкриминируется незаконное привлечение средств дольщиков в размере более 170 млн рублей для строительства гостиничного комплекса в Алуште и более 7,5 млн рублей для строительства рекреационного комплекса в Ялте», – заявили в пресс-служба ведомства.

Согласно информации прокуратуры, возведение первого из данных объектов закончилось на этапе котлована, а второго вовсе так и не началось.

«Ранее был арестован соучастник этого преступления – генеральный директор строительного холдинга. В настоящее время указанным лицам предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокуратуры, продолжается», – отметили в надзорном ведомстве.

Также в производстве следственных органов находится 7 уголовных дел по фактам преступных действий застройщиков. По 5 уголовным делам следствие уже окончено, они направлены в суд.

«В частности, перед судом предстали руководители предприятий, осуществлявших незаконное привлечение денежных средств граждан на строительство пяти объектов в Евпатории, Симферополе и Ялте. Их незаконными действиями причинен ущерб дольщикам на сумму более 200 млн рублей. Обеспечено возмещение половины этой суммы, в том числе путем наложения ареста на имущество обвиняемых», – резюмировали в прокуратуре.