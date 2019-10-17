В Крыму собирают деньги для покупки колясок детям-инвалидам

Сегодня в Симферополе около 30 детей, которые нуждаются в помощи, из них срочно требуются коляски пятерым. Они выросли из своих колясок и им нужны новые еще вчера.

Организаторы проекта призывают жителей Крыма вместе сделать так, чтобы эти дети могли вырасти и добиться успеха в жизни!

Помочь можно переводом на одну из карт или QIWI кошелек:

Карта СБЕРБАНК:

4276 5500 7885 1170

Блохин Михаил Владимирович

Карта РНКБ:

2200020209419284

Блохин Михаил Владимирович

ВАЖНО!!!

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Общественный проект ЛП28 «ПРОдвижение»

Реквизиты для перевода сторонних банков:

Банк получателя РНКБ (ПАО)

К/С № 30101810335100000607 в отделении Банка России по Республике Крым

БИК: 043510607

ИНН: 7701105460

КПП: 910201001

Счет получателя: 30232810440002000004

Назначение платежа: пополнение карты 2200020209419284

Блохин Михаил Владимирович

Qiwi кошелек: +7 978 500 91 40

проект «PROдвижение»

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Иван Родион

Источник: Крымские новости