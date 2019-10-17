В Крыму собирают деньги для покупки колясок детям-инвалидам

Сегодня в Симферополе около 30 детей, которые нуждаются в помощи, из них срочно требуются коляски пятерым. Они выросли из своих колясок и им нужны новые еще вчера.
Организаторы проекта призывают жителей Крыма вместе сделать так, чтобы эти дети могли вырасти и добиться успеха в жизни!
Помочь можно переводом на одну из карт или QIWI кошелек:
Карта СБЕРБАНК:
4276 5500 7885 1170
Блохин Михаил Владимирович
Карта РНКБ:
2200020209419284
Блохин Михаил Владимирович
ВАЖНО!!!
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Общественный проект ЛП28 «ПРОдвижение»
Реквизиты для перевода сторонних банков:
Банк получателя РНКБ (ПАО)
К/С № 30101810335100000607 в отделении Банка России по Республике Крым
БИК: 043510607
ИНН: 7701105460
КПП: 910201001
Счет получателя: 30232810440002000004
Назначение платежа: пополнение карты 2200020209419284
Блохин Михаил Владимирович
Qiwi кошелек: +7 978 500 91 40
проект «PROдвижение»
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Иван Родион
Источник: Крымские новости