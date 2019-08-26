В Крыму создадут фирму, которая займется сносом незаконных самостроев

Власти Крыма намерены создать специальное учреждение, которое будет заниматься организацией сноса самостроев на территории полуострова. Об этом 26 августа сообщил журналистам заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов.

«В следующем году у нас будет создано автономное учреждение, до которого будет доведено финансирование, доведена техника. Либо это будет на базе нашего республиканского предприятия «Крымавтодор», либо будем создавать отдельное предприятие, которое будет заниматься разработкой документации для сноса и физическим выполнением работ», – сказал Кабанов.

По его словам, на 2019 год запланирован снос десяти объектов, в основном на Южном берегу Крыма. Основная работа по сносу пройдет в следующем году.

Запланированный объем финансирования на 2020 год – около 80 млн рублей.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 136

Источник: Портал Информер