В Крыму состоялся рождественский заплыв в ледяной купели (ВИДЕО)

Севастопольские клубы зимнего плавания «Морж СССР» и «Балаклавские моржи», Федерация зимнего плавания России в Севастополе по приглашению друзей-единомышленников приняли участие в традиционном рождественском заплыве в ледяной купели.

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«Моржи» Крымского полуострова собрались в городе-курорте Евпатория на этот праздник уже 49-й раз.

Около 200 единомышленников — любителей искупаться в зимнем море – тепло поздравили друг друга с наступившим Новым 2020-ым годом и Рождеством, поделились впечатлениями о проведенных мероприятиях в прошедшем году, сделали фото на память у нарядной новогодней лесной красавицы и яркой колонной по центральным улицам города-курорта проследовали на набережную.

У памятника Гераклу под восторженные возгласы сотен зрителей состоялся массовый заплыв закаленных пловцов в пятииградусном зимнем море.

Напомним, что во Всероссийской акции «Закаленная Россия — здоровая страна», организованной 29 декабря 2019 г. Федерацией зимнего плавания России, на Крымском полуострове приняли участие «моржи» Севастополя, Керчи и Евпатории.







Четверг, 9 января 2020 г. 1035

Источник: Портал Информер