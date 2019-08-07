В Крыму состоялся чемпионат по теннису на колясках

На полуострове впервые прошел Открытый Чемпионат Республики Крым по теннису на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

За чемпионский титул боролись 14 спортсменов из разных уголков Крыма. Организаторами Чемпионата выступили Министерство спорта РК и теннисный клуб “Кентавр”.

По итогам соревнований I место в одиночном разряде занял Сурен Эреджепов, II место – Виталий Захарченко, III место – Влад Власенко.

В парной игре I место заняли Юрий Головин и Сергей Поддубный, II место – Сурен Эреджепов и Виталий Захарченко, III место – Али Кадралиев и Влад Власенко.

Победители республиканского Чемпионата будут представлять полуостров на всероссийских соревнованиях.

Руслан Бальбек особо поблагодарил Сурена Эреджепова за активное участие в организации Чемпионата.

“Сурен стал идейным вдохновителем соревнований, решал организационные вопросы, привлекал волонтеров, приглашал к участию жителей полуострова и на протяжении состязаний заботился о них, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Его доброта и воля к жизни заряжали не только спортсменов, но и гостей Чемпионата”, – заключил депутат.





Среда, 7 августа 2019 г. 413

Источник: Портал Информер