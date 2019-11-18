В Крыму сотрудники МЧС оказали помощь двум женщинам, попавшим в беду

Крымские спасатели оказали помощь в горах двум женщинам. Пострадавших при помощи альпинистского снаряжения сняли со скалы. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС.

“В 15:11 на пульт дежурного поступило сообщение, что в Бахчисарайском районе двое отдыхающих самостоятельно не могут спуститься со скалы в пещерном городе Качи-Кальон. Спасатели прибыли на предполагаемое место поиска, наметили план мероприятий и приступили к работе.

В ходе поисковых работ, с туристами был налажен как мобильный, так и визуальный контакт. В 16:35 пострадавших при помощи альпинистского снаряжения сняли со скалы. Спасёнными оказались две жительницы Евпатории 1960 и 1984 годов рождения. В медицинской помощи они не нуждались”, – рассказали в МЧС.

Крымские спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в горах.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить в службу спасения по телефону 101.







Понедельник, 18 ноября 2019 г. 45

Источник: Портал Информер