В Крыму сотрудники МЧС оказали помощь двум женщинам, попавшим в беду

18 ноября 2019     21
В Крыму сотрудники МЧС оказали помощь двум женщинам, попавшим в беду

Крымские спасатели оказали помощь в горах двум женщинам. Пострадавших при помощи альпинистского снаряжения сняли со скалы. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС.

“В 15:11 на пульт дежурного поступило сообщение, что в Бахчисарайском районе двое отдыхающих самостоятельно не могут спуститься со скалы в пещерном городе Качи-Кальон. Спасатели прибыли на предполагаемое место поиска, наметили план мероприятий и приступили к работе.

В ходе поисковых работ, с туристами был налажен как мобильный, так и визуальный контакт. В 16:35 пострадавших при помощи альпинистского снаряжения сняли со скалы. Спасёнными оказались две жительницы Евпатории 1960 и 1984 годов рождения. В медицинской помощи они не нуждались”, – рассказали в МЧС.

Крымские спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в горах.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить в службу спасения по телефону 101.



Понедельник, 18 ноября 2019 г. 45

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Частные инвесторы не идут в Севастополь – власть пока не слышит бизнес
Частные инвесторы не идут в Севастополь – власть пока не слышит бизнес

Степень понимания чиновниками проблем предпринимателей и реальные шаги по их решению – один из тех маркеров, которые определяют инвестиционный климат …


Известные люди поздравили с Всероссийским днем самбо!
Известные люди поздравили с Всероссийским днем самбо!

Уважаемые друзья! Поздравляем всех спортсменов-самбистов, тренеров, а также болельщиков и любителей спортивных единоборств с Всероссийским днем самбо! Символично, что в …


Билеты в Херсонес подорожают
Билеты в Херсонес подорожают

Для жителей Севастополя при предъявлении паспорта с пропиской вход на территорию музея-заповедника останется бесплатным, а гости города будут платить 200 …


В честь 165-летия Балаклавского сражения реконструкторы проведут в школах уроки «живой истории»
В честь 165-летия Балаклавского сражения реконструкторы проведут в школах уроки «живой истории»

Школьники смогут стать «участниками» сражений Крымской войны. В рамках проекта “Севастопольские рассказы” историки и реконструкторы проведут серию уроков “живой истории” …


В МИД рассказали о готовности обсуждать напряженность на Балтике
В МИД рассказали о готовности обсуждать напряженность на Балтике

Москва готова обсуждать способы снизить напряженность на Балтике и с НАТО, и со странами региона. Об этом рассказал директор Второго …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты