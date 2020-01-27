В Крыму сотрудники МЧС спасли корову

27 января 2020     20
В Крыму сотрудники МЧС спасли корову

Спасатели вытащили корову из двухметровой ямы в Кировском районе Крыма с помощью экскаватора, веревки и лебедки, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

 

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в поселке Журавки на территории частного домовладения. «Чтобы извлечь корову, к работе задействовали экскаватор, при помощи которого была вырыта траншея. После этого с помощью веревки и лебедки спасатели аккуратно извлекли корову из ямы и передали владельцу», — отметили в ведомстве, добавив, что животное не было травмировано.



Понедельник, 27 января 2020 г. 344

Источник: Портал Информер

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