В Крыму спаривание животных на глазах детей продолжится

1 декабря 2019     20
В Крыму спаривание животных на глазах детей продолжится

Об этом владелец зоопарка “Сказка” и сафари-парка “Тайган” рассказал во время пресс-конференции.

“Спариваться львам, тиграм не запрещаю. Здесь заповедник, и люди могут видеть все, что происходит в дикой природе”, — сказал ЗубковОн также отметил, что никто никогда не занимался созданием контрацептивов для животных и заниматься этим не будет. Поэтому, по его словам, практика спаривания животных на глаза взрослых и маленьких посетителей продолжится.

Напомним, что Зубков обвинил власти Крыма в «рейдерском захвате» своих объектов на полуострове. Об этом он сообщил 29 ноября на пресс-конференции в Белогорске.

По словам Зубкова, он встречался с вице-премьером российского правительства Крыма Андреем Рюмшиным. Как сообщил Зубков, на встрече Рюмшин предложил ему встретиться с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым «для урегулирования проблемных вопросов», но Зубков отказался.

14 ноября Зубков решил убить 30 медведей, так как по его словам суд может  приостановит работу парка.

Чиновники Крыма, в свою очередь указывают на то, что “Зубков способен создать конфликт из чего угодно” и пользуется пиар-кампаниями в свою защиту вместо того, чтобы устранять выявленные недочеты в работе парков.

Так, главный государственный ветеринарный инспектор республики Крым Валерий Иванов заявил, что “самая большая проблема парков Зубкова – сам Зубков“.
“Зубков считает, что он настолько великий и особенный, что его нужно освободить от соблюдения федеральных законов, – говорит ИвановИванов также обратил внимание на то, что Зубков по своей инициативе скормил заживо своих карликовых свиней.

“Мы спрашивали – где ваши документы на свиней, – рассказывает СМИ Иванов. – А он говорит: они у меня так размножаются, что я их даже не регистрирую. А кто будет от классической чумы свиней прививать? Вместо этого он поднимает общественное мнение, что его обижают, начинает травлю государственных инспекторов, которые проводили проверку”.



Воскресенье, 1 декабря 2019 г. 340

Источник: Портал Информер

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