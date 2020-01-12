В Крыму суд отпустил домой полицейского, сбившего троих человек

12 января 2020     20
В Крыму суд отпустил домой полицейского, сбившего троих человек

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела участковых полицейских и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району Республики Крым.
Ему Следственным комитетом вменяется совершение в состоянии опьянения смертельного ДТП.

«В судебном заседании  старший следователь просил суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Прокурор поддержал постановление следователя. Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении сотрудника полиции в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

Напомним, вечером 4 января 2020 года, 26-летний полицейский, находясь пьяным за рулем служебной машины, в поселке Первомайское сбил трех человек — двух мужчин (1986 и 1987 годов рождения) и женщину (1990 года рождения). От травм, полученных в результате ДТП, умер в больнице 33-летний парень; еще двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести.



Воскресенье, 12 января 2020 г. 167

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Бывший чемпион UFC назвал Федора Емельяненко ненастоящим
Бывший чемпион UFC назвал Федора Емельяненко ненастоящим

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поделился мнением о россиянине Федоре Емельяненко. Спортсмен высказался в своем …


Российским школьникам перестанут ставить оценки
Российским школьникам перестанут ставить оценки

Вскоре российские школы получат возможность ставить «зачет» вместо оценок по некоторым предметам. В частности, перестанут оценивать такие предметы, как физкультура, …


На Украине решили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»
На Украине решили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Соратник Порошенко, пролетевший в 2019 году мимо кресла в Верховной раде, одиозный главарь запрещенной в России организации Рефат Чубаров предложил …


Российские конькобежки стали вторыми в командном пасьюте на ЧЕ
Российские конькобежки стали вторыми в командном пасьюте на ЧЕ

16:50 Женская сборная России заняла второе место в командой гонке преследования на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене. © SCS/Soenar Chamid …


В Крыму суд отпустил домой полицейского, сбившего троих человек
В Крыму суд отпустил домой полицейского, сбившего троих человек

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела участковых полицейских и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району Республики Крым.Ему Следственным …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты