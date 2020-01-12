В Крыму суд отпустил домой полицейского, сбившего троих человек

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела участковых полицейских и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району Республики Крым.

Ему Следственным комитетом вменяется совершение в состоянии опьянения смертельного ДТП.

«В судебном заседании старший следователь просил суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Прокурор поддержал постановление следователя. Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении сотрудника полиции в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

Напомним, вечером 4 января 2020 года, 26-летний полицейский, находясь пьяным за рулем служебной машины, в поселке Первомайское сбил трех человек — двух мужчин (1986 и 1987 годов рождения) и женщину (1990 года рождения). От травм, полученных в результате ДТП, умер в больнице 33-летний парень; еще двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести.







Воскресенье, 12 января 2020 г. 167

Источник: Портал Информер