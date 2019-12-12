В Крыму три месяца назад пропал мужчина

12 декабря 2019     15
В Крыму три месяца назад пропал мужчина

В Крыму ищут пропавшего три месяца назад на пляже мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

“Межмуниципальным отделом МВД “Сакский” разыскивается гражданин РФ Кушхов Артур Анатольевич, дата рождения – 6 июня 1970 года, уроженец города Терек КБАССР, который 7 сентября 2019 года на пляже базы отдыха “Уют”, расположенной по улице Морской в городе Саки, зашел купаться в море и обратно на берег не вышел, местонахождение его не установлено”, – рассказали в полиции.

Приметы: возраст – 49 лет, рост – около 165 см, лицо овальное, волосы прямые, седые, короткие; брови прямые; спинка носа прямая, губы толстые; подбородок прямой; ушные раковины оттопыренные; глаза светлые.

Особые приметы: на фаланге среднего пальца правой руки татуировка с изображением буквы “А”, на шее – послеоперационный шрам, пластика дефекта костей левой части черепа с помощью моделируемой титановой сетки, на левой щеке шрамы.

Был одет в плавки черно–зеленого цвета.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, обратиться в отдел полиции по адресу: 296500, Республика Крым, Саки, улица Ленина, 27; или по телефону (36563) 7-00-60 – дежурная часть МО МВД “Сакский”.



Четверг, 12 декабря 2019 г. 52

Источник: Портал Информер

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