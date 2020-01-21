В Крыму увеличили квоту для мусульман на хадж

21 января 2020     19
В Крыму увеличили квоту для мусульман на хадж

Квота на совершение паломничества в Мекку для мусульман Крыма увеличена до одной тысячи мест. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

«В связи с увеличением квоты для Российской Федерации, планируется увеличение квоты для крымских мусульман до 1000 мест», – сообщила пресс-служба.

Отмечается, что квота на совершение паломничества в целом для России была увеличена на 4,5 тысячи и достигла 25 тысяч мест.В прошлом году хадж в 2019 году совершили 975 мусульман из Крыма. В феврале прошлого года муфтият Крыма обратился в Хадж-миссию России с просьбой увеличить квоту для региона с 600 до 1 тысячи мест.



Вторник, 21 января 2020 г. 5

Источник: Портал Информер

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