В Крыму уверены, что игорная зона принесет солидный доход в бюджет

2 ноября 2019     7
В Крыму уверены, что игорная зона принесет солидный доход в бюджет

Игорная зона «Золотой берег», которая будет построена близ поселка Кацивели рядом с Ялтой, будет способствовать пополнению городского бюджета. Такое мнение Крыминформу высказал избранный накануне глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

«В первую очередь – это доходная часть бюджета. Поэтому мы, муниципальное образование, заинтересованы. Я думаю, что в течение двух лет этот проект будет реализован», – сказал Имгрунт.

Ранее председатель Государственного совета республики Влалимир Константинов подтвердил, что игорная зона на Южном берегу Крыма может быть построена в течение двух лет. По его словам, она станет украшением полуострова.

Распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о создании на Южном берегу Крыма игорной зоны «Золотой берег» опубликовали на портале правовой информации 28 октября. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил журналистам, что уже поступило несколько заявок от российских инвесторов, которые готовы построить в Крыму игорную зону.

Земельный участок, на котором будет расположена игорная зона, передали в собственность Крыма в декабре прошлого года. Сейчас на нем находятся несколько недостроенных зданий, трансформаторная станция и домик для отдыха.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 161

Источник: Портал Информер

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