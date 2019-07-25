В Крыму уже отдохнуло более 3 млн туристов

Больше 3 млн туристов отдохнуло в Республике Крым с начала этого года, это на 11% больше прошлогодних показателей. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

«С начала 2019 года в Республике Крым отдохнуло 3 миллиона 346 тысяч туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том числе 253 тысячи туристов из Украины. 62% всех туристов, посетивших республику, прибыли по Крымскому мосту. Так, с начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 1 миллиона 74 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 16 700 автобусов», – говорится в сообщении.

В шести туристических регионах общая загрузка работающих средств размещения превышает средний уровень по республике. В Черноморском районе этот показатель составляет 93%, в Алуште – 88%, Бахчисарайском районе – 86%, Саках и Евпатории – 83%, Судаке – 79%.

Средняя загрузка средств размещения по Крыму составляет 79%.

Поток туристов в Крым в 2018 году побил рекордные показатели постсоветского периода. В прошлом году полуостров посетило 6 млн 164 тыс туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода 2017 года.