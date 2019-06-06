В Крыму украинец признан виновным в шпионаже

6 июня 2019 года Верховным судом Республики Крым признан виновным в совершении шпионажа (статья 276 УК России) гражданин Украины Давыденко Константин Александрович, задержанный в феврале 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Решением суда Давыденко К.А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Установлено, что, будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

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