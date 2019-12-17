В Крыму украли детскую коляску прям возле больницы

17 декабря 2019     7
В Крыму украли детскую коляску прям возле больницы

Полицейские задержали 15-летнего жителя Первомайского района Крыма, который совершил кражу детской коляски на территории симферопольской поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В отдел полиции обратился 31-летний симферополец с заявлением о краже имущества. Мужчина попросил принять меры к неустановленному лицу, которое на территории детской поликлиники тайно похитило принадлежащую заявителю детскую коляску стоимостью 35 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению данного преступления причастен ранее не судимый 15-летний житель одного из сел Первомайского района», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что подросток, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитил детскую коляску. Через некоторое время он выложил на одном из сайтов объявление о продаже имущества, сопроводив его фотографиями.

«Оперативник и стал «покупателем» похищенной детской коляски. В назначенное время полицейский явился на встречу, где и задержал подозреваемого с поличным – с чужой детской коляской», – добавили в МВД.

Подросток полностью признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту происшествия возбужденно уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.



Вторник, 17 декабря 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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