В Крыму уменьшилось количество радиоактивных изотопов

6 февраля 2020     17
В Крыму уменьшилось количество радиоактивных изотопов

Содержание радиоактивных изотопов уменьшилось в соленых озерах Крыма после закрытия Северо-Крымского канала, по которому выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС радионуклиды попадали в воды полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского Института биологии южных морей.

«Ученые подсчитали количество цезия-137 и стронция-90 – показателей радиоактивного загрязнения – в озерах Крыма. Их концентрация уменьшилась до пяти раз после закрытия Северо-Крымского канала, по которому выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС радионуклиды попадали в воды Крыма. Также выяснилось, что соленость озер влияет на распределение радиоактивных изотопов в воде и донных отложениях, но не на общий уровень загрязнения», – рассказали в пресс-службе.

Выброс радионуклидов в окружающую среду может происходить по разным причинам: открытые испытания ядерного оружия, отходы с перерабатывающих заводов и аварии на предприятиях, использующих ядерную энергию.
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году была самым крупным из таких случаев, даже сейчас радиоактивные изотопы могут переноситься на далекие расстояния осадками, животными или водными течениями.

В некоторых районах, подверженных такому переносу, изучение содержания радионуклидов началось лишь спустя десятилетия после Чернобыльской аварии, например, в Крыму – только в 2013 году.

Ученые разбили озера на группы: водоемы со средней соленостью и те, в которых содержание солей достаточно для начала кристаллизации.

Они обнаружили, что в среднесоленых озерах распределение 90% концентрации стронция-90 между водой и донными отложениями зависит от солености. При этом распределение цезия-137 не зависит от солености напрямую.

Различие между двумя радионуклидами определяется свойствами этих элементов. Соли стронция-90, как и соли кальция, плохо растворимы, поэтому часто они выпадают в осадок и формируют донные отложения.
Их растворимость зависит от общей солености озера, отсюда сильная зависимость распределения стронция-90 от содержания солей.

Напротив, соли цезия-137 хорошо растворяются в воде. Но они находятся в основном в осадках, глина поглощает их, формируются комплексы с органикой на дне.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 105

Источник: Портал Информер

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