В Крыму установилась теплая погода

14 февраля 2020     19
В Крыму установилась теплая погода

Теплая погода установилась в Крыму до конца второй декады февраля. Об этом Крыминформу сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Февральские окна» действительно пришли. До конца декады, до двадцатых чисел, сохранится теплая погода днем и практически без осадков. Дневные температуры воздуха днем 7-12 градусов тепла, ночью тоже тепло – от нуля до 5 градусов тепла. В отдельные ночи при отсутствии облачности возможны небольшие легкие морозы – 1-3 градуса ниже нуля», – сообщила Любецкая.

По предварительным данным, теплая погода может сохраниться на полуострове до конца месяца.

«До конца февраля, по предварительному прогнозу, будет так же тепло. Возможны осадки в последние два дня месяца, но пока об этом говорить рано», – заключила начальник гидрометцентра.

Справка:

«Февральскими окнами» иногда называют период в феврале, когда устанавливается теплая и солнечная погода. В Крыму в такие дни температура воздуха может превышать 20 градусов тепла.



Пятница, 14 февраля 2020 г. 98

Источник: Портал Информер

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