В Крыму утверждена медаль в честь 75-летия Победы

Глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказано в распоряжении главы Крыма, опубликованном на портале правительства.

«Утвердить памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», -говорится в документе.

На лицевой стороне медали изображен барельеф фигуры советского солдата, стоящего вполоборота, одетого в полевую форму времен Великой Отечественной войны, с букетом полевых цветов, обнимающего жену, склонившую голову на его плечо. В нижней центральной части по лавровому венку надпись «1945 – 2020», над которой надпись «75 лет» красного цвета.

По окружности будет находиться надпись «Победы в Великой Отечественной войне», обрамленная лавровым венком. На оборотной стороне медали с правой стороны надпись: «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Надпись с левой стороны будет обрамлена лавровой ветвью и развивающейся георгиевской лентой. В нижней части расположен порядковый номер, под которым надпись «Республика Крым».

Отмечается, что медаль будет вручаться главой Крыма или по его поручению иным должностным лицом республики в торжественной обстановке на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы и памятным датам ВОВ.

Право на получение награды получили крымчане-участники боевых действий и инвалиды ВОВ; севастопольцы, проживавшие в городе в период второй обороны Севастополя; бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; лица, которые в составе формирований народного ополчения принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны; граждане, принудительно вывезенные с территории СССР в Германию; работники тыла времен ВОВ. Кроме того, медаль будут вручать лицам, принимающим активное участие в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны, подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы. Также отдельно выделена категория участников боевых действий, имевших право на льготы в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, кроме бойцов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России решением Верховного Суда РФ от 17 ноября 2014 года).

«Памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» вручается вместе с документом установленного образца и футляром; носится на левой стороне груди ниже государственных наград», – указано в тексте документа.

Изготовят медаль за счет средств бюджета Крыма.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 138

Источник: Портал Информер