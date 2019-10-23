В Крыму хотят перейти на российские компьютерные программы

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал за пять лет довести уровень защиты информационных систем в регионе почти до 100%. Об этом он заявил 23 октября во время выступления перед депутатами Госсовета республики с докладом о планах развития региона.

«В течение пяти лет мы обеспечим защиту информационных систем региона от вредоносных компьютерных атак на 99,9%. Для этого будут использованы, в том числе, технологии искусственного интеллекта», – сказал Аксёнов.

По его словам, в 2018-2019 годах Крымский республиканский центр обработки данных 21 раз подвергался массированным хакерским атакам с территорий иностранных государств.

Всего было зафиксировано 53 инцидента в сфере информационной безопасности.

«Целями злоумышленников были интернет-приемная главы Республики Крым, портал и электронная почта правительства республики, а также некоторые другие сервисы», – сказал Аксенов.

Он также заявил, что в ближайшие годы деятельность органов власти, предприятий и учреждений в Крыму будет на 80% переведена на отечественные программы. Это касается, в первую очередь, операционных систем, офисных и антивирусных программ. IT-инфраструктура всего государственного сектора будет переведена в облачные сервисы.







Среда, 23 октября 2019 г. 29

Источник: Портал Информер