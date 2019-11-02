В Крыму ярмарки предотвращают рост цен

Начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности РК Валентина Шабурова в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила о том, что ярмарки предотвращают рост цен на продукцию местных фермеров.

По её словам, ярмарки стимулируют конкуренцию и влияют на стоимость и качество продуктов питания.

«Торговые места на ярмарках предоставляются на бесплатной основе. Конечно, каждый хочет удержаться на этом месте. Поэтому предпринимателям немаловажно предлагать качественную продукцию по низким ценам.

По итогам октября цены на ярмарках отличались от рыночных на 22% процента, а от магазинных – на 21%.

Хочу отметить, что мониторинг цен проводится нашими работниками еженедельно. Кроме этого, прежде чем провести ярмарку, мы формируем рекомендуемые цены, которые потом отправляем всем участникам мероприятия», – пояснила Шабурова и дополнила, что если предприниматель не соблюдает ценовую политику, то ему выносят предупреждение.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Симферополе каждую субботу на улице Героев Сталинграда, Залесской, в районе ГРЭС и в поселке Заводское. В других регионах Крыма ярмарки также проводятся на постоянных основах.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 177

Источник: Портал Информер