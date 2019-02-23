В Крым вернулась зима: снегопад, шторм и мороз на полуострове

23 февраля 2019     69
В Крым вернулась зима: снегопад, шторм и мороз на полуострове

В пятницу вечером на Крым обрушился снегопад, часть дорог запорошило. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В частности, крымские автомобилисты рассказывают о снеге на трассе Симферополь — Ялта в районе Ангарского перевала. По их словам, по состоянию на 17.00 засыпало обочины и проезжую часть, дорога скользкая, но к работе уже приступила снегоуборочная техника.

“Перевал в снегу. Техника пошла чистить и посыпать дороги”, — написал один из пользователей.

Как сообщалось, на 22 и 23 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, метель, гололед и резкое понижение температуры воздуха — на 10-12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до —14 градусов, днем — до —4…-9.

 
РИА Крым: crimea.ria.ru




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