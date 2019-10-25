В Крым загорелся многоэтажный дом

Два десятка человек эвакуированы из-за пожара в четырехэтажном доме в селе Восход Красногвардейского района. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«В службу спасения поступило сообщение о возгорании на балконе третьего этажа четырехэтажного многоквартирного жилого дома в селе Восход Красногвардейского района.

Из информации также стало известно, что в квартирах находятся люди. По прибытии на место происшествия огнеборцы 6 пожарно-спасательного отряда провели разведку помещений и эвакуировали 20 жильцов дома», – говорится в сообщении.

Спасатели проложили рукавные линии и полностью ликвидировали огонь. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

«Крымским спасателям понадобилась около 25 минут, чтобы полностью провести эвакуационные мероприятия, не допустить распространения огня, ликвидировать возгорание и избежать человеческих жертв», – уточнил начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Ранее пожилая женщина погибла на пожаре в общежитии в поселке Щебетовка под Феодосией.







Пятница, 25 октября 2019 г. 53

Источник: Портал Информер