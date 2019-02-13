Непогода на пороге: в Крым идут ливни и шторм

13 февраля 2019     112
Непогода на пороге: в Крым идут ливни и шторм

В среду в Крыму прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидаются ливни и штормовой ветер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

“По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 13 февраля в Крыму ожидается очень сильный дождь, в горах со снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 20-25 м/с”, — рассказали в ведомстве.

В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности во время непогоды. Так, необходимо закрыть окна и балконы, а на подворьях закрепить слабоукрепленные конструкции. Также следует воздержаться от поездок и по возможности оставаться в помещении. На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.

 
РИА Крым: crimea.ria.ru




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