В Крым на поездах разрешили перевозку котов любого веса

Компания «Гранд Сервис Экспресс», которая будет заниматься ж/д-перевозками пассажиров по Крымскому мосту на полуостров, готова пускать в поезда владельцев с котами любого веса. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор компании Александр Ганов прокомментировал замечания журналистов о том, что в поезде смогут ездить пассажиры с рюкзаками, которые нельзя взять в самолет.

Он пошутил, что они будут с котами.

«У нас вес кота не важен», – заявил журналистам Ганов.

По его словам, коты смогут ездить в поездах, купе и СВ, но животное должно быть в специальной переноске.

Но в плацкартных вагонах животных перевозить все-таки нельзя.

Напомним, что ранее авиакомпания «Аэрофлот» исключила из своей бонусной программы пассажира, который обманом перевез кота весом более 8 кг в самолете из Москвы во Владивосток.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 127

Источник: Портал Информер