В Крым с Кубани запустят электрички

Руководство Краснодарского края хочет пустить на полуостров электропоезда. Об этом заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

“Я считаю, что у нас с Крымом общие задачи, общие вызовы, и я уверен, что максимально активное транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом позволит нам более активно привлекать туристов со всей страны. Вопрос, конечно, пока только прорабатывается”, – пояснил он.

По его словам, стоимость запуска высокая, решить вопрос можно только с помощью частных инвесторов. Вместе с тем, такой способ передвижения между регионами должен будет привлечь в них еще больше туристов.







Пятница, 22 ноября 2019 г. 96

Источник: Портал Информер