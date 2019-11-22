В Крым с Кубани запустят электрички

22 ноября 2019     15
В Крым с Кубани запустят электрички

Руководство Краснодарского края хочет пустить на полуостров электропоезда. Об этом заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

“Я считаю, что у нас с Крымом общие задачи, общие вызовы, и я уверен, что максимально активное транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом позволит нам более активно привлекать туристов со всей страны. Вопрос, конечно, пока только прорабатывается”, – пояснил он.

По его словам, стоимость запуска высокая, решить вопрос можно только с помощью частных инвесторов. Вместе с тем, такой способ передвижения между регионами должен будет привлечь в них еще больше туристов.



Пятница, 22 ноября 2019 г. 96

Источник: Портал Информер

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