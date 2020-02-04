В лесу под Севастополем нашли два десятка гранат

Грибники нашли в лесу под Севастополем два десятка ручных противотанковых гранат времен Великой Отечественной войны. Об этом проинформировала пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.«Боеприпасы обнаружены в лесном массиве около поселка Сахарная головка местными жителями, которые собирали грибы», – говорится в сообщении.На место обнаружения направились специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут».

«Росгвардейцы идентифицировали находку как советские противотанковые гранаты времен Великой Отечественной войны в количестве 20 штук. Несмотря на следы коррозии, гранаты не утратили своих опасных качеств. Взрывотехники ОМОН во взаимодействии с саперами МЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации», – добавили в Росгвардии.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 34

Источник: Портал Информер