В Лондоне погиб российский бизнесмен

4 декабря 2019     21
В Лондоне погиб российский бизнесмен

Российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне. Об этом 3 декабря сообщили  на сайте консалтинговой фирмы «Партнеры и Боровков».

По данным портала «Волгоград Онлайн», основателя и владельца группы компаний «Магнат» сбила машина, после чего он впал в кому.

Предположительно спустя неделю, 30 ноября, Обретецкий умер, не приходя в сознание. Его родственники пока не раскрыли деталей происшествия.

«Без преувеличения, Дмитрию с партнерами удалось создать, возможно, одну из самых цивилизованных и «европейских» компаний в нашей стране. Более того, он одним из первых в России внедрил в своей компании бюджетирование и KPI», — сказано в сообщении консалтинговой компании.

В последние годы бизнесмен с семьей жил в Великобритании.

Справка:

Дмитрий Обретецкий основал компанию «Магнат» в 1991 году в Волгограде. В настоящее время группа компаний работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble.

Он прославился в футбольной среде после матча сборной России по футболу на Евро-2008, на котором российские футболисты завоевали бронзовые награды.

Обретецкий оказался на фанатской трибуне соперников — голландцев, где держал большой флаг России с надписью «Волгоград». Обретецкого показали в ходе прямой трансляции матча.

 



Среда, 4 декабря 2019 г. 1777

Источник: Портал Информер

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В Лондоне погиб российский бизнесмен
В Лондоне погиб российский бизнесмен

Российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне. Об этом 3 декабря сообщили  на сайте консалтинговой фирмы «Партнеры и Боровков». По данным портала …



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