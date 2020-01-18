В МВФ предсказали мировой экономический кризис

18 января 2020     14
В МВФ предсказали мировой экономический кризис

Распространение имущественного неравенства и нестабильность финансового сектора могут привести к новому витку глобального экономического кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.«Эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала 20-го века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому «позолоченному веку», «ревущим двадцатым» а затем и к финансовой катастрофе», —  сказала Георгиева. 

По ее словам, за последние два десятилетия разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти. 

Она привела в качестве примера Великобританию. В этой стране 10% богатейших граждан владеют состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. Подобная ситуация происходит во многих странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

 

Георгиева отметила, что в некоторых государствах, например, в России неравенство доходов уже достигло рекордных значений.



Суббота, 18 января 2020 г. 161

Источник: Портал Информер

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