В МВФ предсказали мировой экономический кризис

Распространение имущественного неравенства и нестабильность финансового сектора могут привести к новому витку глобального экономического кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.«Эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала 20-го века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому «позолоченному веку», «ревущим двадцатым» а затем и к финансовой катастрофе», — сказала Георгиева.

По ее словам, за последние два десятилетия разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти.

Она привела в качестве примера Великобританию. В этой стране 10% богатейших граждан владеют состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. Подобная ситуация происходит во многих странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Георгиева отметила, что в некоторых государствах, например, в России неравенство доходов уже достигло рекордных значений.







Суббота, 18 января 2020 г. 161

Источник: Портал Информер