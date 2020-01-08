В МИД России отреагировали на ракетный удар Ирана по базам США

8 января 2020     11
В МИД России отреагировали на ракетный удар Ирана по базам США

Ракетная атака Ирана на американские авиабазы в Ираке являются свидетельством набирающей обороты эскалации, о возможности которой предупреждала Россия. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Напомним, что   ракетный удар по американским военным объектам в Ираке Тегеран нанес в ночь на 8 января. В Иране заявили, что это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».



Среда, 8 января 2020 г. 89

Источник: Портал Информер

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