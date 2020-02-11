В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке

11 февраля на пресс-конференции в МИД РФ заместителя директора департамента Африки МИД России Олега Озерова попросили прокомментировать информацию о том, что в Африке нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

«Они есть», — коротко ответил дипломат. Подробностей того, где были зафиксированы эти случаи и кто именно заболел, Осипов не привел.

Напомним, что ранее в зарубежной прессе появлялась информация о том, что трое горных рабочих в Замбии (Африка) умерли от неизвестной болезни. Симптоматика заболевания полностью совпадала с течением болезни при коронавирусе.

Но власти Замбии отрицали появление коронавируса в стране и запретили делать вскрытие, чтобы определить причину смерти рабочих.

Имел ли в виду Осипов именно эти случаи или же другие — пока остается неизвестным. Заявление Осипова является еще одним подтверждением слов гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адхана Гебрейесуса.

По его словам, уже зафиксированы случаи заражения людей коронавирусом 2019nCoV, не бывавших на территории Китая.

Это, в свою очередь, может свидетельствовать о более масштабном распространении инфекции в других странах.

«Короче говоря, мы видим лишь верхушку айсберга», – заключил директор ВОЗ.

Между тем, сегодня в Женеве открылся Международный научный форум ВОЗ по исследованию нового типа коронавируса.

Как отметил гендиректор ВОЗ, вспышка коронавируса «является проверкой» на способность всего мира «сплотиться для борьбы с общим врагом, который не уважает границы или идеологии».







Вторник, 11 февраля 2020 г. 325

Источник: Портал Информер