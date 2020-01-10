В МИД РФ усомнились в том, что украинский самолет был сбит Ираном

Оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана, на данном этапе нет, нужно провести расследование. Об этом в пятницу заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи со своим японским коллегой Такэо Мори.

«Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями», – сказал он.

Ранее премьер-министра Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля – воздух» по ошибке.

«У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолёт был сбит иранской ракетой «земля-воздух»», – сказал Трюдо.







Пятница, 10 января 2020 г. 297

Источник: Портал Информер