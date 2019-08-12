В Минздраве посоветовали не ругать первоклашек

Специалисты Министерства здравоохранения России дали рекомендации по подготовке детей к первому классу. Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал, что детей не стоит ругать за плохие оценки, не разобравшись в причинах их появления.

«При наличии у ребенка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока.

И тогда большая часть учебного материала им не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребенка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», – сказал Зинченко.

Он подчеркнул, что родителям необходимо обращать внимание, насколько старателен ребенок и сколько времени уходит, чтобы выполнить задание.

«В начальной школе наиболее важной компетенцией является сам процесс обучения, когда ребенок учится быть учеником. Именно поэтому в первый год обучения необходимо обращать внимание на сам процесс, старания, длительность выполнения заданий и так далее.

Если родители будут чувствительны и внимательны к особенностям ребенка, то им будет легко поддержать его в нужный момент, направить, помочь справиться с возникающими трудностями», – сказал Зинченко.

Специалист подчеркнул, что ребенку необходимо объяснить, что он в какой-то степени становится взрослым и будет учиться чему-то новому, и в тоже время, что учеба – это не игра.

Ребенку необходимо объяснить, что при помощи учебы он сможет проявить свои способности через обучение и соблюдение правил. Также необходимо объяснить, что учеба требует усидчивости, внимания и умения учиться.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 324

Источник: Портал Информер