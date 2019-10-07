В Минздраве РФ планируют запретить вейпы

Через несколько лет минздрав планирует запретить курение вейпов, если подтвердится информация о смерти людей от парения. Об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

«В отдаленной перспективе — два-три года — возможно. Нужно накопить доказательную базу», — сказал Киселев-Романов.Речь идет о нескольких десятков умерших вейперов. Эксперт пояснил, что Минздрав с удовольствием бы запретил вейп, однако сейчас министерство выполняет поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам.





Понедельник, 7 октября 2019 г. 561

Источник: Портал Информер