В Минздраве РФ сообщили о том, что мешает создать вакцину от коронавируса

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что выделить штамм от заражённых пациентов специалистам пока не удалось. Он пояснил, что создание вакцины не требует особых усилий, но сделать это возможно только при наличии соответствующей биотехнологической платформы.

«Действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Для того чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев — от двух до пяти… Но чтобы это сделать, необходим живой нативный (естественный, врожденный — прим. РВ) вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — сказал Краевой.

В рамках подготовки к борьбе с эпидемией коронавируса Минздрав выделил около 1,2 млрд рублей на приобретение аппаратов для насыщения крови кислородом, а также аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.

«Для того чтобы справиться с этой бедой, в настоящий момент из резервного фонда выделено порядка 1,2 млрд рублей на приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — отметил Краевой.

Он также добавил, что сейчас ведомство планирует закупить 17 аппаратов для насыщения крови кислородом и 507 высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, что позволит покрыть потребность регионов в этих аппаратах.

По информации официального издания сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», сейчас сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывают экспериментальные вакцины от коронавируса, испытание которых запланировано на июнь этого года.

Стало также известно, что Китай готов к тесному сотрудничеству с Россией в области создания вакцины против смертоносного заболевания.

«Китайская сторона уже готова сотрудничать с вашими (российскими) очень хорошими специалистами, чтобы как можно скорее разработать вакцины и соответствующее лекарство. И Китай, и Россия обладают большим опытом и знаниями в этих сферах», — заявил полномочный министр посольства КНР в России Фань Сяньжуна.

В ВОЗ полагают, что вакцина от коронавируса будет создана не ранее конца 2021 года.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 315

Источник: Портал Информер