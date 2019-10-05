В Минобороны Украины готовят провокацию – воздушный налёт на Севастополь

Киевские телеканалы сообщили, что акцию якобы провели некие самодеятельные «аэроразведчики-волонтёры», но это сомнительно, ибо действовали «любители» профессионально и явно при этом использовали оперативные карты Минобороны. Налицо провокация.

И это, как сообщается, только начало – вскоре аналогичные акции проведут и в других районах полуострова, в частности, в Севастополе.

2 октября украинский телеканал ТСН похвастался: «хвалённые радиоэлектронные комплексы российского военпрома оказались бессильными перед обычными радиолюбителями».

А вчера – новое сообщение. Воздушный налёт украинских дронов на Севастополь ожидается со дня на день. Интрига же в том, что на этот раз сбросят на город беспилотники. Листовки, как над Армянском, или взрывчатку.

Ещё интрига – кто в Минобороны Украины обеспечивает провокаторов-«волонтёров» секретной информацией о дислокации российских систем ПВО?

В Киеве ожидающуюся атаку беспилотников сразу же приписали России – мол, только Москва заинтересована в провокации, которая бы позволила свернуть мирный процесс и атаковать украинскую армию, прорываясь в Херсонскую область и устанавливая попутно контроль над Северо-крымским каналом.

Применение в небе над Крымом дронов, – а на днях это, по сути, произошло, – говоря военным языком, нарушение воздушного пространства средствами, используемыми в военных операциях. Повод к войне. И как проверить, чем загружены дроны – листовками или же чем-то другим?

В офисе президента Украины поспешили откреститься – мол, официальный Киев к происходящему никакого отношения не имеет.

В самом деле – а почему бы не занять привычную позицию, как при обстрелах на Донбассе – «это не мы»?

В Минобороны помалкивают – догадываются, наверное, откуда у «радиолюбителей» взялись карты дислокации ПВО РФ? Остаётся дождаться атаки и посмотреть, останется ли она безнаказанной как в прошлый раз.

И, если на Севастополь упадут не листовки, а бомбы? Что будет дальше?





Суббота, 5 октября 2019 г. 168

Источник: Портал Информер