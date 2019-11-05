В Минстрое России решается вопрос о легализации самостроев

5 ноября 2019     23
В Минстрое России решается вопрос о легализации самостроев

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готово изучить возможность введения амнистии для самовольных построек, которые соответствуют нормам безопасности. Об этом говорится в письме Министерства президенту «ОПОРЫ России» Александру Калинину.

«Ведомство готово проработать предложения по возможным механизмам введения «строительной амнистии» в отношении тех «самостроев», которые пригодны для проживания и соответствуют нормам безопасности», – говорится в документе.

Отмечается, что в Минстрое формируется рабочая группа, которая займется вопросом самовольных построек. По данным Всероссийского центра национальной строительной политики, в стране создадут единый реестр объектов самовольного строительства.

По словам руководителя центра Александра Моора, самовольные постройки есть почти в каждом регионе. При этом больше всего их в Дагестане, Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Эти регионы планируется проверить первыми.

Единый федеральный список объектов по всем регионам будет сформирован на сайте ФАУ «РосКапСтрой».



Вторник, 5 ноября 2019 г. 180

Источник: Портал Информер

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