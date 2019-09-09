В Мосгордуму седьмого созыва проходят 20 кандидатов от системной оппозиции

9 сентября 2019     15
В Мосгордуму седьмого созыва проходят 20 кандидатов от системной оппозиции

В столице России обработали 99,5% протоколов участковых избирательных комиссий. В Мосгордуму 7-ого созыва проходят 20 кандидатов от системной оппозиции. С предварительными итогами выборов по избирательным округам можно ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома.

Напомним, что всего в Мосгордуме 45 мест. В 2014 году по итогам выборов в столичный парламент прошли лишь семь человек от оппозиции, а 38 мандатов получили единороссы. На сей раз у КПРФ — 13 мандатов, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России» — три, у самовыдвиженцев — 25.

Стоит отметить, в штабе оппозиционера Алексея Навального рассказывают об удачном применении стратегии «Умного голосования» на выборах в столице. Также председатель московского отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский проиграл в 15-м округе коммунисту Сергею Севостьянову, за которого агитировал голосовать Навальный.

Помимо того, проиграла выборы проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара (45-й округ).

К сведению, явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%. Итоги выборов в Мосгордуму предстоит одобрить окружным избиркомам.


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 284

Источник: Портал Информер

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