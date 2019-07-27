В Москве ждут аномальных холодов

В Москву 30 и 31 июля могут прийти рекордные холода. Об этом заявил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, температура в Москве в эти дни опустится до 11-16 градусов тепла.

«Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета. Но в этом году наоборот — ночные температуры 5-10 градусов, а днем всего лишь 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы», — сказал Голубев.

Он добавил, что самые холодные ночи для этого времени были зафиксированы в 1977 году, когда должность генерального секретаря ЦК КПСС занимал Леонид Брежнев. В тот год столбики термометров опустились до плюс 7-7,5 градуса.

«Не исключено, что именно в этот раз будут перекрыты абсолютные минимумы», — сказал Голубев.

Ранее в июле метеорологи посоветовали москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за предстоящего резкого похолодания. Также жителям столицы рекомендовали заниматься физическими упражнениями и пить чай с ромашкой, чтобы справиться с хандрой из-за дождливого лета.





Суббота, 27 июля 2019 г. 73

Источник: Портал Информер