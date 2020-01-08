В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

Сына известного юмориста Михаила Жванецкого избили в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщают российские СМИ.

«По данным источника, 24-летний Дмитрий Жванецкий отдыхал в ресторане на Минской улице, а после заступился за девушку в караоке-баре», — пишут журналисты. Как сообщается, словесный конфликт перерос в драку, после чего Дмитрий и его друг были доставлены в больницу.

У Жванецкого-младшего диагностировали травму ноги, у него товарища — гематомы головы и перелом носа.







Среда, 8 января 2020 г. 54

Источник: Портал Информер