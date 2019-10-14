В Москве задержали митингующего, который толкнул полицейского (ВИДЕО)

ВМоскве прошли обыски у участника несанкционированного митинга Андрея Баршая. После столпотворения, которое произошло в столице 10 августа, парня задержали.
«Мать Баршая Елена рассказала, что обыск проводили по делу о “массовых беспорядках”. У молодого человека изъяли телефон, паспорт и военный билет», — передает «Медиазона».
По словам женщины, сына задержали и должны были увезти на допрос в центральное управление Следственного комитета. Но потом следователю кто-то позвонил и «планы поменялись».
Понедельник, 14 октября 2019 г. 44
Источник: Портал Информер