В Москве задержали митингующего, который толкнул полицейского (ВИДЕО)

14 октября 2019     20
В Москве задержали митингующего, который толкнул полицейского (ВИДЕО)

ВМоскве прошли обыски у участника несанкционированного митинга Андрея Баршая. После столпотворения, которое произошло в столице 10 августа, парня задержали.

«Мать Баршая Елена рассказала, что обыск проводили по делу о “массовых беспорядках”. У молодого человека изъяли телефон, паспорт и военный билет», — передает «Медиазона».

По словам женщины, сына задержали и должны были увезти на допрос в центральное управление Следственного комитета. Но потом следователю кто-то позвонил и «планы поменялись».



Понедельник, 14 октября 2019 г. 44

Источник: Портал Информер

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