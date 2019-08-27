В Москве задержали севастопольца, который подозревается в жестоком убийстве

Жителя Севастополя 26-летнего Дениса С. подозревают в убийстве 58-летней женщины, работавшей экскурсоводом для иностранных туристов. Об этом сообщает издание “Фонтанка”.

Убийство произошло в Санкт-Петербурге еще 23 августа. В квартире на бульваре Новаторов было обнаружено тело женщины с перерезанным горлом.

После убийства из квартиры исчезли ее телефоны. Пропал и новый автомобиль «Вольво ХС40», который женщина купила за три месяца до этого.

Установить подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения. Видео с других камер показало, что разыскиваемый «Вольво», на котором скрылся преступник, выехал в сторону Москвы.

Через сутки после жестокого убийства подозреваемого в преступлении уже задержала полиция Москвы.

Причиной убийства стали долги: в последнее время Денис С. скрывался от коллекторов. В июле этого года он приехал в Петербург и снял квартиру на улице Новаторов.

По его словам, он находился в крайне подавленном состоянии и даже хотел уйти из жизни. Но затем, видимо, решил, что его жизнь более ценна, чем чужая.

Жертву он выбирал исключительно по машине: новая «Вольво» показалась ему наиболее дорогой из всех припаркованных во дворе.

Хозяйка жила этажом выше Дениса. Он позвонил ей в дверь и сказал, что его заливает вода. Женщина открыла дверь своему соседу. Он зашел и перерезал ей горло, похитив документы на машину и телефоны, а затем поехал в Москву, намереваясь продать «Вольво» в столице.





Вторник, 27 августа 2019 г. 210

Источник: Портал Информер